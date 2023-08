Sandra Bullock perdió al "amor de su vida": su historia con Bryan Randall y los últimos meses juntos

Corría el 2015 cuando Bryan Randall cruzó caminos con la actriz Sandra Bullock cuando fue contratado para capturar momentos del cumpleaños de su hijo Louis. A partir de entonces, iniciaron una relación romántica discreta que no culminó en un enlace matrimonial, pero sí en un cuidado mutuo, sin medidas. Según las palabras de la actriz, no sentían la urgencia de apresurarse hacia el matrimonio, pero ella creía que él era el "amor de su vida".

Ex modelo que se convirtió en fotógrafo, Randall falleció a la edad de 57 años, después de batallar durante tres años contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). "Con gran tristeza compartimos que Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra la ELA", compartió su familia. "Bryan eligió desde el principio mantener su viaje con la ELA en privado y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para honrar su petición".

"Estamos inmensamente agradecidos a los incansables médicos que navegaron por la realidad de esta enfermedad con nosotros y a las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de habitación, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra", se suma al comunicado.

"En este momento pedimos privacidad para llorar y asumir la imposibilidad de despedirnos de Bryan", concluía el texto firmado por "su querida familia". En lugar de optar por enviar arreglos florales, la familia y amigos de Randall solicitan que, en su memoria, se realicen contribuciones benéficas a la Asociación ELA y al Hospital General de Massachusetts.

Hasta ahora, sin emitir declaraciones con respecto al fallecimiento de su novio de los últimos ocho años, fue la hermana de Sandra, Gesine Bullock-Prado, quien compartió su convicción de que "Bry ha encontrado el lugar perfecto para pescar en el cielo, lanzando su caña en ríos vigorosos repletos de salmones".

En un sentido reconocimiento al apoyo incansable que Sandra brindó a Bryan durante estos años, Gesine añadió: "La ELA es una enfermedad cruel, pero me consuela saber que tuvo al mejor de los cuidadores en mi increíble hermana y el grupo de enfermeras que reunió y que la ayudaron a cuidarlo en su casa. Descansa en paz, Bryan".

El yate en el que Lady Di y Dodi Al-Fayed sellaron su amor se hundió en el Mediterráneo

Los últimos meses de Bryan Randall al cuidado de Sandra Bullock

Si bien la enfermedad de Randall puso a prueba su unión, estaban "más juntos que nunca" en el momento de su muerte. De hecho, la actriz había estado supervisando y financiando en secreto la atención las 24 horas que requería su pareja de ocho años, quien pasó sus últimos meses "encerrado" en su casa de Beverly Hills.

Una fuente le dijo al diario The Daily Mail: "Sandra mantuvo a Bryan escondido en la parte trasera de la casa. Es tan grande que podías ocultar lo que estaba pasando con él, pero hacia el final realmente no dejaba entrar a nadie en la casa más allá de los médicos y enfermeras que lo cuidaban".

"Fue bastante conveniente para ellos tener estos rumores de que se habían separado porque ayudó a ocultar lo que realmente estaba pasando". Era más fácil dejar que la gente supusiera que no lo habían visto porque ya no estaban juntos", agregó.

"La relación estaba absolutamente tensa por eso, y fue realmente difícil para los niños", sostuvo el allegado a la pareja. "Había estado viviendo en una de sus propiedades en Malibú durante un tiempo solo porque era más agradable para él estar allí, junto al océano, y creo que algunas personas asumieron que se habían separado porque parecía que vivían separados, pero no había nada. Ella tendría la casa abastecida con todo lo que él necesitaba, y sus enfermeras irían allí".

"Ella ya no dejaba que nadie viniera a su casa a menos que fuera afuera, junto a la piscina", sostuvo una de las amigas del fotógrafo. Además, se supo que entre las pocas excepciones a esa regla de "no visita" estaban el amigo cercano de Randall, actor y estrella de Lost, Josh Holloway y su esposa Yessica, quienes se quedaron en la casa de Bullock y lo visitaron a principios de este año.

Pero en su mayor parte, los únicos visitantes habituales de la casa eran miembros del equipo de expertos médicos, incluidos especialistas, personal de enfermería altamente calificado y, en última instancia, cuidados paliativos.

Preocupación por la salud de Céline Dion: "No damos con ningún medicamento que funcione"

La relación de Bryan Randall y Sandra Bullock

Bullock y Randall empezaron a mostrarse en eventos de manera más visible hacia finales de 2015, cuando fueron vistos juntos en la boda de Jennifer Aniston y Justin Theroux. También compartieron momentos públicos en 2018 durante el estreno de la película 'Ocean's 8'.

De acuerdo con los allegados cercanos a la pareja, a partir de ese instante se volvieron prácticamente inseparables. Randall se convirtió en un constante acompañante de Bullock en eventos de prensa, estrenos cinematográficos y se convirtió en un componente constante en el set de filmación cuando ella trabajaba en locaciones.

Harry explota sus traumas con un nuevo proyecto: una película sobre la muerte de un padre en un accidente

La destacada actriz de Hollywood, madre de dos hijos, habló sobre el tema del matrimonio en diciembre de 2021 durante una aparición en el programa de entrevistas 'Red Table Talk', conducido por Jada Pinkett Smith.

"Encontré al amor de mi vida. Compartimos dos hijos preciosos, tres niños, la hija mayor es lo mejor de la vida", dijo Bullock entonces.

"No quiero decir que lo hagas como yo lo hago, pero no necesito un documento para ser una compañera devota y una madre", añadió la protagonista de 'Speed', "no necesito que me digan que esté siempre presente en los momentos más difíciles".

"Él es el ejemplo que me gustaría que mis hijos tuvieran", dijo también la intérprete sobre Randall. "No siempre estoy de acuerdo con él y él no siempre está de acuerdo conmigo. Pero es un ejemplo, incluso cuando no estoy de acuerdo con él".

Ahora, pocas horas después de la muerte del fotógrafo, aparecieron imágenes de una supuesta boda con la actriz. Según el video que publicó Dailymail, muestra a la pareja bailando toda la noche después de la ceremonia, que no fue legalmente vinculante y no involucró a ningún oficiante, sino que vio a Bullock, de 59 años, declararse al hombre al que llamó "el amor de mi vida" y él profesar su amor a cambio.

Según un amigo: "Realmente hicieron esto por los niños, para sellar el trato y mostrarles que esto era algo para siempre". Después de la ceremonia, Louis y Laila comenzaron a llamar a Bryan papá". La ceremonia marcó la culminación de un viaje de 14 días a Three Bees Villa de Arpaud Busson en Harbour Island.

Carla Peterson se sumó a la campaña de Martín Lousteau en Liniers: "Vayan a votar con amor"

El pasado de Randall como padre "holgazán"

El pasado turbulento de Randall salió a la luz poco después de que su relación con Bullock se hiciera pública, cuando enfrentó acusaciones de ser un padre negligente y adicto a las drogas.

Mientras estaba en rehabilitación por abuso de sustancias, su entonces prometida Janine Staten estaba esperando a su hija, Skylar, a principios de la década de 1990. Según múltiples fuentes, no estuvo presente durante los primeros años de vida de Skylar.

Documentos judiciales indican que en un momento se le ordenó pagar diez meses de manutención infantil retroactiva, sumando casi US$ 2000.

Eloise van Orange, la sobrina de Máxima y Guillermo, celebró con desenfreno el Amsterdam Gay Pride

A pesar de ello, familiares afirmaron que posteriormente "cumplió con sus responsabilidades como padre", después de que Janine, quien luchaba con la adicción a la heroína, falleciera por una sobredosis, dejándolo como el tutor de su hija, quien en ese entonces tenía 14 años.

De acuerdo con una fuente, Skylar, ahora con 30 años, tuvo durante mucho tiempo una relación conflictiva con su padre. No obstante, recientemente lo visitó en la residencia de Bullock en Los Ángeles y lograron reconciliarse antes del fallecimiento de Randall.

Según esta misma fuente: "Estaba usando oxígeno y tomando una serie de medicamentos. Su madre y su hija lo visitaron hace unos meses, en diferentes ocasiones, y parecía como si ambos supieran que podría ser la última vez que lo verían".

ds