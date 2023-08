Harry explota sus traumas con un nuevo proyecto: una película sobre la muerte de un padre en un accidente

El príncipe Harry y Meghan Markle producirán una película de Netflix después de comprar los derechos de una novela sobre la muerte de un padre en un accidente automovilístico. Se cree que los duques de Sussex pagaron casi US$ 4 millones por la novela romántica "Meet Me At The Lake", de la ex periodista convertida en autora Carley Fortune, pero los conocedores de la realeza coinciden en que el nuevo proyecto podría molestar al príncipe Guillermo, hermano de Harry.

Los duques de Sussex adquirieron los derechos de una "historia de amor impresionante sobre dos extraños que se unen cuando se necesitan" que vendió 37.000 copias solo en la primera semana de su lanzamiento en mayo, pasado.

Con grandes paralelismos con la vida del príncipe británico y la actriz estadounidense, rata temas que incluyen el trauma infantil por perder a un padre en un accidente automovilístico, la salud mental y la depresión posparto. Además, tiene "escenas de sexo candentes" y "uso de drogas" y se desarrolla cerca de la ciudad canadiense de Toronto, donde Meghan vivía cuando comenzó a salir con Harry.

Desde que se anunció el nuevo proyecto, muchos en el Reino Unido notaron que la novela comparte similitudes sorprendentes con las propias vidas del príncipe y la duquesa, como la muerte de la madre del príncipe Harry, la princesa Diana, en un accidente automovilístico en 1997, y cómo Meghan habló sobre la depresión posparto. Este proyecto puede resultar "catártico" para el duque, dijo la terapeuta estadounidense Sally Bayer.

El libro "no es la historia de Harry y, con suerte, ofrece cierta distancia para él de su realidad de haber perdido a su amada madre en circunstancias similares", dijo la experta a The Mirror, pero agregó que procesar el trauma a través del arte "puede ser catártico y curativo" debido a cómo canalizar emociones en su propio trabajo puede ayudar a "dar sentido a los eventos y recuerdos dolorosos".

"Crear una respuesta artística a la tragedia es una forma de transformar el duelo. Sin embargo, dependiendo de qué tan cerca deba trabajar en este proyecto, también es probable que Harry despierte recuerdos y emociones profundamente dolorosos", abundó. El príncipe necesitará "inmenso coraje y vulnerabilidad para volver a visitar un dolor tan profundo", agregó, y continuó: "por lo que creo que todavía tiene un trauma y una tristeza sin resolver".

La experta espera que este proyecto ayude a Harry, pero opina que podría ejercer más presión a su tensa relación con su hermano mayor Guillermo, príncipe de Gales: "Puede tensar temporalmente las relaciones con su hermano, quien seguramente pensará que Harry todavía está minando la narrativa de su familia en busca de su propio contenido sensacional". El heredero "puede sentir que las coincidencias en este proyecto confrontan públicamente heridas profundas de su infancia", opinó.

La compra de los derechos del libro es el primer acuerdo importante que los duques de Sussex consiguieron desde que perdieron su contrato de Spotify de US$ 20 millones, el primer negocio que hicieron desde que a principios de 2020 renunciaron a sus cargos como miembros de la familia real británica y se mudaron a EEUU para dedicarse al mundo empresarial.

También es la primera vez que su marca "Archewell Productions" paga para convertir un libro en un drama ficticio como parte de su acuerdo con Netflix, según se informa, por 80 millones de libras esterlinas. "Este es su mayor y más importante como productores", dijo una fuente de la editorial Penguin Random House, que publicó la novela.

Desde que se fue del Reino Unido, el príncipe Harry fue productor del podcast "Archetypes", "Journey Into The Rhino War" y el documental "Heart of Invictus", mientras que Meghan estaba lista para trabajar en la serie animada "Pearl" de Netflix. Pero el mayor éxito de los duques de Sussex fue su serie documental de Netflix "Harry & Meghan", que rompió récords de visualización e incluyó videos filmados por la pareja y entrevistas en las que hablaron sobre la familia real.

Pero los múltiples ataques de Harry y Meghan contra la monarquía británica, centrados especialmente en los príncipes Guillermo y Kate y la reina Camilla, desmoronaron la imagen pública de los duques rebeldes y lo alejaron de los contratos millonarios que esperaban para explotar su "marca real".

Este año, los duques también participaron en la serie "Live to Lead" en la que celebran a activistas y otras figuras mundiales, como Greta Thunberg. Pero la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien participaba de un episodio, se distanció del proyecto alegando que no sabía que era una producción de Harry y Meghan y se unió a la Junta de Fideicomisarios del Premio Earthshot, del príncipe Guillermo.

Ahora, el diario The Sun reveló que Harry y Meghan ya no presentarán más documentales de televisión ni escribirán libros sobre ellos mismos y la monarquía. El sitio web Insiders reveló que "ese período en su vida ha terminado".

