Steffi Graf cumplió 50 años y vive lejos del tenis y la prensa

por Agustín Jamele

“Steffi no habla, simplemente vive”. Así describió el ex tenista André Agassi a su esposa, la también ex tenista Stephanie “Steffi” Graf. Ella cumplió 50 años y, fiel a su forma de ser, no dio entrevistas. Sin embargo, él tenía una pactada con el medio alemán Bild y aprovechó para dedicarle unas palabras. “Vive de acuerdo a sus valores, es leal a ellos. Tiene un espíritu excepcional”, señaló Agassi.

La pareja lleva 18 años de casados y son padres de Jaden Gil, de 17 años, y Jaz Elle, de 15. Por lo general, suelen ser reservados y no dar reportajes pero en esta ocasión Agassi decidió contar un poco sobre su relación. “No hay un verdadero secreto para un matrimonio feliz. Pero hay algunas partes necesarias que tienen que funcionar. Dos personas que se respetan y se aman de una manera que combina disciplina y dedicación”, aseguró.

Luego de su retiro, en 1999, Graf optó por llevar una vida lejos de los medios. La ganadora de 107 torneos oficiales, entre ellos 22 Grand Slam, suele ir a las competencias cuyos organizadores la invitan y a recibir distintos homenajes pero no responder preguntas de la prensa. Por ese motivo, las declaraciones de su esposo llamaron la atención y repercutieron a nivel internacional.

Mientras tanto, varios colegas también aprovecharon para saludarla en ocasión de su cumpleaños. “No la llamaron ‘condesa’ por nada, sino porque simplemente es única. Es probable que nunca volvamos a tener una jugadora así”, señaló Boris Becker. Por otro lado, otro compatriota, Tommy Haas, indicó que será inigualable: “Steffi ha sido una jugadora de clase mundial, una de las mejores jugadoras de tenis de la historia, y además es una excelente persona y vale la pena destacarlo”.

Agassi y Graf viven junto a sus dos hijas en Las Vegas desde hace varios años y dedican la mayor parte de su tiempo a la vida familiar. Si bien ambos ganaron mucho dinero a lo largo de sus carreras, intentan que las adolescentes vivan “de una manera normal”, según senaló él en la entrevista. En el caso de Graf, además, está pendiente de su fundación Children for Tomorrow, que creó en 1998 con el objetivo de ayudar a niños y familias víctimas de la guerra y la persecución en diferentes países.

Amigas. Quien no quiso perder la oportunidad de saludar a la tenista fue Gabriela Sabatini. La argentina recibió en París el premio Philippe Chatrier a principios de mes, debido a su entrega tanto dentro como fuera de la cancha, y recordó sus años de alta competencia con la alemana. Sabatini destacó que si había logrado el nivel que alcanzó en su carrera en parte fue porque jugar contra Steffi Graf la obligó a entrenar y mejorar a diario. “Fue una excelente colega y me alegró mucho compartir cancha con ella”, recordó Sabatini en París.