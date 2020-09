Tiffany Trump: de militar el BlackLivesMatter a apoyar la candidatura de su padre

Con la candidatura a Presidente de los Estados Unidos oficializada, Donald Trump va por su re elección. Y al igual que durante su primera postulación, son sus hijos quienes lo ayudan con la campaña. Eric, Donald Jr. e Ivanka comandaron las acciones del empresario en 2016 y actualmente tienen el mismo rol. Sin embargo, este año hay una diferencia ya que a ellos se sumó Tiffany, hija del segundo matrimonio de Trump y quien empieza a tomar un lugar de mayor relevancia en la familia.

“Por favor, dejá de mentir Joe (Biden). Quizás pensas que somos demasiado ignorantes para no ver tus mentiras pero Dios sabe la verdad”, le escribió a través de sus cuentas oficiales al candidato demócrata que competirá contra su padre. Además, dio un discurso en la Convención Nacional Republicana en el cual explicó los motivos por los cuales Donald debería ser elegido presidente nuevamente. “Creemos en un país sin diferencias donde lo que importen sean los pensamientos y mi padre defenderá eso”, aseguró la joven nacida en 1993.

Si bien los últimos cuatro años de Trump no fueron “una panacea de la verdad” y las diferencias sociales en el país aumentaron, Tiffany cree que no fue él quien promulgó estas situaciones. Una postura extraña si se tiene en cuenta que ella fue una de las impulsoras del movimiento Black Lives Matters para padir justicia por George Floyd, un hombre afroamericano asesinado por cuatro policías en Minneapolis. “Solos podemos lograr muy poco pero juntos podemos lograr muchísimo”, escribió junto al lema “Justicia por George Floyd” convirtiéndose así en la única de la familia que se unió a las manifestaciones. Sin embargo, luego borraría ese posteo para volver a alinearse con el resto de los Trump.

Incluso su novio, el multimillonario Michael Boulos, se unió a las protestas en ese momento (también borró su publicación posteriormente). De todas formas, al igual que ocurrió con Tiffany, ahora se lo vio apoyando a Trump en su candidatura. El mandatario fue bastante agresivo con los manifestantes en aquel momento y por ese motivo se pensó que su hija estaba en su contra aunque sus acciones recientes demuestran que no es así y que eligió el lado del actual Presidente.

Recientemente la hija menor de Trump obtuvo su título en Derecho en la Universidad de Georgetown y su padre, en un gesto poco común, la felicitó públicamente. “Felicitaciones, estoy muy orgulloso. Sos una gran estudiante y lo has conseguido en una gran universidad. Justo lo que necesitaba esta familia, una abogada”, indicó el político en sus redes sociales. Esto fue una sorpresa y la posición de Tiffany dentro del clan comenzó a ser poco clara para los analistas. Hasta este año, su rol era menor y no se la solía ver en las fotos oficiales. Pero eso cambió y parece haberse ganado un lugar de confianza aún cuando sus posicionamientos políticos no siempre parecen alinearse con los de Donald.