“Todos los días me pregunto por qué”: la curiosa frase de Laura Pausini sobre su fama

A la cantante italiana Laura Pausini, que en su infancia en un pequeño pueblo en Italia soñaba con ser una cantante de piano, su éxito y presencia global aún la intrigan. En una entrevista con AFP dijo una curiosa frase sobre su fama: “Todos los días me pregunto por qué”.

"Cuando vives una vida como la mía, nacida en un pueblo pequeño de Italia, (...) pensaba yo de ser una cantante de piano bar. Y ya era muy complicado hacerlo, porque en los años 1990 en mi tierra solo cantaban los hombres. Entonces era casi imposible", sostuvo.

La estrella reflexiona que a lo largo de su trayectoria abrazó su instinto y evitó propuestas que no resonaban con ella. "Y creo que si hay una explicación, sería ésta". Pausini se hizo un nombre en la escena musical gracias a sus poderosas entonaciones que la posicionaron en su nativa Italia y que la mantienen como una figura relevante desde hace más de tres décadas.

Luego de su última gira, la cantante pensó que 2025 sería un año calmo, pero regresó al estudio para producir dos discos que encapsulan un viaje nostálgico por sus raíces musicales. "Iba a ser un año de descanso, y es uno de los años que más voy a recordar para toda mi vida", explicó Pausini.

Con más de una docena de discos a cuestas y millones de copias vendidas, decidió este año honrar a los cantantes y compositores que la han influenciado en español e italiano con el álbum doble "Yo Canto 2/Io Canto 2" que compila versiones en ambas lenguas.

"A nivel emocional es uno de los discos más importantes, porque aunque no he escrito yo las canciones, cuenta cómo a través de las otras canciones, cantadas por otros, yo me he encontrado a mí misma", indicó Pausini.

El primer sencillo del disco es "Mi historia entre tus dedos" (La mia storia tra le dita), la exitosa balada del despecho que internacionalizó a Gianluca Grignani en los años 1990, y que Pausini cantó durante años en sesiones de karaoke. "Tiene una letra maravillosa, (es) una música que amo 'tantísimo' (muchísimo, ndlr) cantar desde siempre", afirmó la cantante.

Pausini, aún en grabaciones, no reveló la selección final, pero adelantó que hay piezas de España y Latinoamérica, y que van desde los años 1970 hasta 2025, con la versión de "Turista", del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny que lanzó más temprano este año.

Con “materiales para una saga”, la cantante no descartó un tercer proyecto de versiones a futuro. Previo al lanzamiento del álbum doble, la cantante se embarcará en una larga gira que se extenderá hasta 2027, durante la cual realizará su primer concierto de estadio en Brasil.

