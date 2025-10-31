Tras 14 años fuera de la emisora, Mario Pergolini volverá a la Rock & Pop para conducir una edición especial

La radiofonía argentina se prepara para un domingo que patea directo a la nostalgia. En un gesto que toca las fibras más profundas de su historia, Rock & Pop anunció el regreso de Mario Pergolini para un evento único. En el marco de la celebración por sus 40 años, la figura que definió el ADN de la emisora volverá a sentarse frente al micrófono para conducir una edición especial del "Ranking Rock & Pop".

La cita es este domingo, a las 10 de la mañana. El especial, bautizado "Ranking Rock & Pop – Edición 40 años", será una cuenta regresiva de las 40 canciones más votadas por los oyentes. El evento se transmitirá en vivo por la FM 95.9 y también a través del streaming oficial de la radio.

El anuncio, que se conoció a través de las tandas de la propia radio, cayó como una bomba entre la audiencia. La presencia de Pergolini, ex conductor no solo del Ranking sino del mítico ¿Cuál es?, subraya el carácter histórico de la jornada y sella la reconciliación de Mario con la marca que lo convirtió en leyenda.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde la emisora adelantaron que no será un simple repaso de hits. Prometen un programa de "alto voltaje emocional", cargado de anécdotas, recuerdos y la adrenalina clásica de una cuenta regresiva. La lista de temas, elegida íntegramente por el público, cruzará generaciones, desde clásicos hasta himnos más recientes.

Mario Pergolini volverá a la mítica Rock & Pop.

El especial busca, en esencia, contar la historia de las últimas cuatro décadas a través de las canciones que marcaron a los oyentes. Para los más veteranos, es una cita impostergable con la memoria emotiva; para las nuevas generaciones, es la oportunidad de escuchar en vivo el tono inconfundible de Pergolini en la radio que fue su casa.

La vuelta de Mario a la Rock & Pop, aunque sea por un solo domingo, es un hito. Su salida en 2011, tras el fin de ¿Cuál es?, marcó el cierre de una era dorada. Este regreso, 14 años después, cierra un círculo y salda una cuenta pendiente de la radiofonía nacional.

Mario Pergolini analizó los primeros diez meses de gestión de Javier Milei: qué dijo y qué le preocupa

"No es un holograma, es él": la sorpresa de Ciccioli al aire

La noticia explotó en la propia programación de la radio, y el primero en reaccionar, visiblemente descolocado, fue Martín Ciccioli. "Yo me sorprendí al aire, igual que ustedes", admitió el conductor-

De inmediato, Ciccioli se encargó de despejar las dudas propias de la era tecnológica. "No se trata de inteligencia artificial, no son viejas grabaciones de Mario Pergolini. No es un holograma", insistió. Y remató, para que no queden dudas: "Es él, la voz de Mario Pergolini en el 2025, es Mario en la Rock and Pop nuevamente".

Tras su paso por Rock & Pop, Pergolini fundó Vorterix.

El conductor explicó el trasfondo del regreso. "En el contexto de los 40 años Mario fue invitado a participar de este año celebratorio y aceptó. Esa es la verdad", contó. Ciccioli también recordó el peso histórico de la ausencia de Pergolini, quien no solo regresó a la TV este año, sino que ahora pisa de nuevo la radio de la que se fue en 2011.

"Nunca más me lo crucé tampoco. Y bueno, nunca más lo escuchamos, así que bueno, es una flor de noticia", reflexionó Ciccioli. Consciente del impacto, reconoció el legado de su colega: "Está claro que hizo gran parte de la historia de letras de oro de esta radio".

TC/DCQ