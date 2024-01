Valeria Mazza debuta en España con ‘Bailando con las estrellas’

Otra vez Valeria Mazza se pone delante de una cámara de televisión en Europa. Esta vez es en España, donde hoy debutará en Bailando con las estrellas, en el prime time de la Telecinco. Allí tendrá a cargo la coconducción junto a Jesús Vázquez, un reconocido profesional televisivo en España. “Es un profesional de primera, trabajar con él obviamente es una carta segura y además pegamos muy buena onda enseguida, estuvimos conversando y bueno, tenemos los dos muy claro que venimos aquí a pasarla bien”, dijo Mazza en la presentación de conductores y participantes que se hizo el jueves último en Madrid.

Entre las “estrellas” que participan del ciclo –y que son reconocibles en Argentina– están la diseñadora de modas Ágatha Ruiz de la Prada y la cantante Mala Rodríguez. El resto son, por ejemplo, dos exfutbolistas, Miguel Torres y José Manuel Pintos, una ex Miss España; una diseñadora de joyas que se hizo famosa por su relación con David Bisbal, y como no podría ser de otra forma en estos tiempos, también hay un influencer.

Como sucede con el Bailando... que desde hace años conduce Marcelo Tinelli, los concursantes deberán demostrar sus dotes como bailarines con complicadas coreografías en base a distintos ritmos musicales. “España es mi segunda casa”, dijo Valeria Mazza en el mencionado lanzamiento. “Me encanta el proyecto, me gusta muchísimo el formato, me parece que tiene ritmos, estrellas, es para toda la familia... No sé, me parece muy interesante, así que aquí estamos y me encanta este nuevo desafío”. Tentada para que ella se anime aunque a protagonizar alguna coreografía, la exmodelo argentina se excusó con sinceridad. “A mí no se me da bien bailar; tanto para el baile como para cantar uno tiene que tener buen oído y a mí eso es donde me falla, pero espero poder aprender yo también y vamos a mover un poco las caderas”.

Bailando con las estrellas es un proyecto que a Valeria le llega en un momento perfecto porque, según explicó a los medios españoles, sus cuatro hijos ya están más grandes y le permiten otro tipo de libertad a la hora de escoger sus trabajos. “El mayor ya tiene 24 y la menor tiene 15, así que ya están grandes y están fantásticos”, dijo. Así, después de pasar unas vacaciones en Punta del Este, Valeria Mazza dejó a parte de su familia en Uruguay y se fue a Madrid.