Karina Rabolini habló de Daniel Scioli tras casarse con Ignacio Castro Cranwell

Karina Rabolini e Ignacio Castro Cranwell eligieron el Palacio Paz Hotel en Retiro como escenario para su ceremonia íntima después de su matrimonio al mediodía. La exmodelo y el secretario de comunicación del Municipio de Tigre se mostraron ante las cámaras en el lugar, ella luciendo un look romántico y él con traje negro. Durante el encuentro con la prensa, compartieron detalles sobre su decisión de casarse, describieron el festejo que estaban disfrutando y Rabolini abordó los comentarios de su exmarido, Daniel Scioli, sobre su boda en el programa A dos voces (TN).

Karina Rabolini tuvo una boda con familia, con amigos, y sin regalos

“No me imaginaba que iban a venir todos. Hace mucho que me alejé de la vida pública, así que es una tremenda sorpresa”, comenzó diciendo la exmodelo en un móvil para LAM.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Respecto a los detalles de la boda, Karina Rabolini explicó: “Es un casamiento muy chiquito, muy familiar. No lo hicimos en casa porque sino iba a estar dando vueltas yo con los canapés. No era la intención comunicarlo. Es una celebración nuestra después de varios años que estamos juntos”, contó, de buen humor mientras reconocía que estaba nerviosa y ansiosa, mientras sostenía un ramo de flores.

“¿Por qué la elegís como mujer?”, le preguntó el cronista del ciclo de Ángel de Brito al exjefe de prensa de Scioli. “Mirala. Está todo dicho”, comentó él, sonriente mientras ella lo abrazaba y compartís su felicidad por el día que vivían.

La empresaria compartió detalles sobre su elección de vestuario para el gran día. "En el Civil que fue al mediodía usé un traje que me hizo Graciela Cito, que es muy amiga", detalló. "Yo quería algo sencillo porque cumplí 57 años y me daba mucho pudor vestirme de novia. Encima tenía que buscar algo simple, que fuera tapadito, sencillo. El vestido y la camisa es de Evangelina Bomparola", comentó sobre su atuendo.

Karina Rabolini sobre los buenos "augurios" de Daniel Scioli

En ese mismo hilo de la charla, Karina Rabolini se refirió a las palabras que le dedicó Daniel Scioli, su expareja y el exgobernador de la provincia de Buenos Aires. “Absolutamente agradecida. Con Daniel tenemos una relación muy linda”, señaló. “No está invitado a la fiesta, como tampoco está invitada María, que es su exesposa, y que la queremos muchísimo. También conozco a su familia y amigos, a los hermanos. Todos estos años hemos compartido muchos cumpleaños, comuniones, confirmaciones. Conozco mucho a su familia y tenemos mucha armonía”, aseveró, en alusión a María Grazzini, la exesposa de su flamante marido.

“Estoy muy agradecida con Daniel por sus palabras. Yo tengo una muy buena relación. Me hubiera encantado invitar a Lorena, a los amigos de toda la vida, pero nos pareció que era un momento para que lo compartamos solos”, afirmó Karina refiriéndose a la hija de su expareja, Lorena Scioli, mientras compartían que actualmente no tenían planes de irse de luna de miel.

“Le deseo la mayor de las felicidades, a ella y a Ignacio. Le envié un mensaje, inclusive”, había asegurado el exgobernador. “¿Le duele eso?”, le preguntó Marcelo Bonelli, uno de los conductores. “¿Cómo me va a doler?”, replicó el funcionario.

“Es una persona que quiero mucho y que me acompañó gran parte de mi vida, en distintas circunstancias. Ella rehizo su vida y yo la mía. Y mantenemos un vínculo de afecto, de amistad, de gratitud entrañable, deseándonos lo mejor uno al otro”, se sinceró, mientras negaba con sonrisa su participación en la ceremonia.