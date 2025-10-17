Aerolíneas Argentinas retiró ocho aviones de su flota tras la falla en un despegue.

Aerolíneas Argentinas decidió retirar ocho aviones de su flota de manera preventiva. La drástica decisión fue tomada luego de que una de sus aeronaves sufriera una falla mecánica en su despegue del Aeroparque porteño con destino a Córdoba y tuviera que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Ezeiza sin ningún tipo de consecuencia para los pasajeros, más allá de la demora.

En ese contexto, Aerolíneas Argentinas informó sobre las medidas adoptadas en relación a la falla del motor en el vuelo AR1526.

“En el día de ayer, el vuelo AR1526 que cubría la ruta Aeroparque – Córdoba presentó una falla técnica en uno de sus motores poco tiempo después de iniciar su despegue. La tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes, y sus pasajeros desembarcaron con total normalidad”, comienza señalando el comunicado difundido por la empresa estatal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, agrega: “Es importante destacar que las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas realizan entrenamientos recurrentes que contemplan este tipo de eventos y que la falla ocurrida en el vuelo AR1526 forma parte de las situaciones que tanto pilotos como tripulantes de cabina conocen y ensayan en profundidad, y que están preparados para resolver”.

También, el comunicado apunta que “el mantenimiento de todos los motores operados por Aerolíneas Argentinas tiene un cumplimiento absoluto en términos de las verificaciones indicadas por sus fabricantes”.