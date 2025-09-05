Alertan que los edulcorantes podrían desarrollar el deterioro cognitivo.

Una investigación alertó sobre los efectos negativos del consumo de edulcorantes en el desarrollo cognitivo que podrían tener un impacto negativo en la salud cerebral en personas menores de sesenta años.

El estudio, llevado a cabo por un equipo de neurocientíficos y especialistas en nutrición que fue publicada en la revista Neurology, realizó un seguimiento a largo plazo a un grupo de más de 3000 adultos durante cerca de una década.

Tras ajustar variables como edad, sexo, hipertensión y presencia de enfermedades cardiovasculares, los resultados publicados en Neurology demostraron que quienes consumieron más edulcorantes presentaron un deterioro cognitivo un 62% más rápido, lo que corresponde aproximadamente a 1,6 años adicionales de envejecimiento cerebral.

El grupo intermedio mostró un deterioro un 35% más rápido, equivalente a 1,3 años de envejecimiento.

Los participantes, con edades comprendidas entre los 30 y los 60 años al inicio de la investigación, fueron evaluados periódicamente mediante pruebas cognitivas estandarizadas que medían memoria, atención, velocidad de procesamiento y función ejecutiva.

El estudio evaluó siete compuestos utilizados como edulcorantes y alcoholes de azúcar: aspartamo, sacarina, acesulfamo-K, eritritol, xilitol, sorbitol y tagatosa. Estos ingredientes forman parte de productos ultraprocesados como refrescos, aguas saborizadas y postres bajos en calorías, así como de endulzantes de mesa.

La investigación resalta su frecuente consumo entre personas que buscan disminuir la ingesta de azúcar, en particular quienes padecen diabetes.

La muestra incluyó 12.772 adultos brasileños con una edad promedio de 52 años, quienes participaron en el Estudio Longitudinal Brasileño de Salud del Adulto entre 2008 y 2019. Al inicio, los participantes completaron cuestionarios precisos sobre su dieta durante el último año, que permitieron clasificar a los individuos en tres grupos de acuerdo con la cantidad total diaria de edulcorantes consumidos.

El grupo de menor consumo promedió 20 mg al día, el de mayor consumo llegó a 191 mg diarios (equivalente a una lata de refresco light), y el sorbitol fue el más consumido, con un promedio de 64 mg al día.

Durante los ocho años, los participantes realizaron pruebas para evaluar memoria, lenguaje, fluidez verbal, memoria de trabajo, evocación de palabras y velocidad de procesamiento en tres momentos distintos.