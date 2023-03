Apertura de sesiones ordinarias: el análisis no verbal del discurso de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández inició las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación con un discurso que generó polémica en la oposición. No obstante, no solo es importante ver lo que se dijo durante el discurso, sino también analizar la comunicación no verbal empleada durante el mismo.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con José María Sarachaga, experto en comunicación política, quien habló sobre todo lo que dejó el discurso pronunciado por el presidente en el Congreso.

“Fue un discurso poco feliz y muy aburrido, se vio al presidente vencido buscando obtener un gesto de apoyo de Cristina Kirchner que nunca llegó”, dijo Sarachaga, quien luego completó: “Cristina está en su mundo, buscando crear una imagen de que no tiene nada que ver con el presidente. Es un esfuerzo sobrehumano”.

Martín Tetaz sobre el discurso de Alberto Fernández en la apertura del Congreso: "Fue de clausura y de fin de mandato"

“Desesperado por agradarle, intentó servirle agua a la vicepresidente y hasta eso le rechazó. No consiguió apoyo y tuvo una puesta en escena forzada”, dijo el experto en comunicación política.

“Los discursos de cualquier otro presidente tuvieron más contenido, estuvo lleno de lugares comunes y no agradaron en ningún lado”, añadió Sarachaga. “Hoy no hay oradores de gran vuelo”, concluyó.