Asesinó a una embarazada y decapitó a su pareja: los misteriosos mensajes en la escena del crimen

Un macabro hallazgo tuvo lugar en la ciudad de Melbourne, Australia, donde dos personas asesinadas fueron asesinadas en el interior de la casa que compartían. Lo más llamativo fueron los grafitis que fueron encontrados en las paredes de la escena del crimen.

La mujer de 39 años, estaba embarazada de cinco meses. Mientras su pareja, un hombre de 50 años, fue encontrado decapitado.

El hecho ocurrió la noche del lunes 11 pasado, cuando vecinos del sector alertaron a la policía tras escuchar gritos desde el interior de la propiedad.

Además de la escena dantesca, había una serie de grafitis inquietantes escritos en el exterior de la casa.

Las víctimas fueron identificadas como Athena Georgopoulos y Andrew Gunn. Según consignó The Sun, ambos perdieron la vida en circunstancias que están siendo intensamente investigadas por la policía local.

Cabe destacar, que lo que más llamó la atención de los investigadores fueron los mensajes pintados con aerosol en las paredes y cercos de la casa. Entre las frases escritas con pintura fluorescente en tonos amarillo, verde y negro, se leía: “Gay”, “Ya es suficiente”, “Traición” y “Karma”. Las autoridades evalúan si estos grafitis tienen relación directa con lo ocurrido al interior de la propiedad.