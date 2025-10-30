Así un homicida amenazó a una fiscal en pleno juicio

Hugo Arrendondo Suárez, quien cuenta con un amplio prontuario, confesó la autoría durante un juicio abreviado, y fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, en perjuicio a la fiscal Claudia Alejandra Ríos; evasión en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones leves, en perjuicio de la pasante y el penitenciario lesionados.

De esa manera, sumó una nueva sentencia condenatoria a su abundante prontuario, aunque el castigo impuesto no modificará su situación debido a que desde hace tiempo purga una pena a prisión perpetua.

Si bien en un principio las autoridades creyeron que su intención fue atentar contra la vida de la fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Ríos, la reconstrucción permitió establecer que jamás trató de lastimar a la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), pero la amedrentó valiéndose del arma de fabricación casera que tenía en su poder.

Luego, retuvo a una alumna de Derecho que realizaba pasantías con la defensora oficial Ximena Morales, a quien le colocó el filoso elemento en el cuello y le provocó lesiones. Finalmente, terminó siendo reducido por el personal penitenciario a cargo de la custodia durante el juicio, lastimando a uno de los guardicárceles que evitaron el escape.

La jueza Belén Salido homologó el acuerdo en la causa en la que Arredondo llegó imputado por “amenazas agravadas por el uso de arma, evasión en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad”; la nueva pena se unificará con las dos anteriores y, además, se lo declaró reincidente.