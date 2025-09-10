Así un toro embistió y mató a hombre durante fiesta patronal

Un hombre de 57 años falleció tras ser corneado por un toro durante las tradicionales fiestas del Toro del Gayumbo en Ubrique, en la provincia de Cádiz, España. La muerte ocurrió ante la vista de todos los asistentes.

La tragedia ocurrió el domingo pasado a las 18:45 horas, durante la segunda suelta programada del día, en la calle San Ignacio, en el marco de las festividades en honor a la Virgen de los Remedios, patrona del municipio.

La víctima, vecino de la localidad y miembro de la Peña del Toro del Gayumbo, intentó escapar del astado saltando una valla. Sin embargo, el animal —identificado como "Mosquetero"— logró alcanzarlo por el calzado, lo derribó y lo embistió en repetidas ocasiones.

Pese a que la víctima fue trasladada de urgencia al centro de salud local, se certificó su muerte a las 20:15 horas, según informaron fuentes del Servicio Andaluz de Salud y del 112 Andalucía.

El momento del ataque fue presenciado por decenas de asistentes y grabado en video, lo que facilitó su rápida difusión en redes sociales, y generó conmoción dentro y fuera del país. Las imágenes muestran que el toro reaccionó de forma agresiva sin provocación aparente.