Bailaba en su casamiento y murió de un infarto.

Un casamiento terminó de la peor forma en Egipto, luego de que el novio, identificado como Ashraf Abu Hakam, sufriera un infarto.

El problema cardiaco resultó fulminante y lo llevó a desplomarse en la pista de baile. El suceso, capturado en video por uno de los asistentes, generó una ola de condolencias y conmoción en redes sociales por el trágico destino de la pareja.

La ceremonia se llevaba a cabo con normalidad, todo marchaba en un ambiente de alegría, mientras la pareja de recién casado hacía la tradicional danza Saidi. En el metraje estaba Abu Hakam mientras bailaba y llevaba un bastón, el cual es parte de dicho ritual.

El momento ocurrió después de que el novio incluyera a un invitado a la danza mientras él decidió retirarse hacia un extremo de la pista y en ese momento comenzó a mostrar signos de malestar. La víctima se llevaba la mano al pecho, así como una visible lucha por recuperar el aliento y por ende no perder la calma por los síntomas que padecía; trató de no moverse durante el ataque al corazón que estaba viviendo.

Pese a que trató con gran fuerza mantenerse en pie lo cierto es que terminó por desplomarse frente a todos los invitados y en especial su esposa, quien estaba totalmente sorprendida así como asustada por lo que pasaba.

La música se detuvo de golpe y en ese momento familiares y amigos dejaron de lado la celebración para brindarle ayuda; llamaron a los servicios médicos que lo llevaron de emergencia a un hospital cercano.

Una vez que llegaron al hospital, el personal médico se dio a la tarea de intentar brindarle el servicio pero únicamente pudieron confirmar que ya había perdido la vida y no podían hacer nada más por él; así fue como lo declararon muerto.

De acuerdo con el parte médico que se reveló la víctima falleció por un infarto fulminante y se supo que tenía un historial de afecciones cardiacas que al parecer finalmente derivaron en la muerte del hombre el día de su boda.