Cayó sospechoso de abusar de una mujer, lo detuvieron y lo soltaron

Un sospechoso acusado de raptar y abusar a una mujer en un descampado de la localidad Mariano Acosta, fue detenido tras ser reconocido por los vecinos, sin embargo, a las pocas horas fue dejado en libertad porque la víctima no lo identificó en la rueda de reconocimiento, sin embargo, aún sigue investigado en la causa.

El hombre es buscado desde el pasado 30 de agosto. Es acusado de abusar a una mujer de 26 años que fue captada cuando volvía de trabajar y caminaba hacia su casa por las calles de la localidad de Mariano Acosta.

Personal de la Comisaría 6ª de Merlo y de la DDI Morón había arrestado el pasado 8 de septiembre a este hombre en la zona de Libertad. El acusado coincidía con la descripción que daban los vecinos en función de las imágenes de video que se habían conocido. Sin embargo, la víctima del abuso no lo identificó en la rueda de reconocimiento, por ese motivo, el sospechoso fue puesto en libertad.

El ataque sexual ocurrió a fines de agosto. Según el testimonio de la víctima, se cruzó con su agresor, quien primero comenzó a decirle obscenidades. Luego la agarró y la llevó bajo amenaza hasta a un terreno baldío cercano, ubicado en el cruce de Tilcara y Gavilán, apenas a unos metros de donde la había interceptado.

“Una vez en el descampado, la siguió arrastrando de los cabellos, le arrancó el pantalón y le bajó su ropa interior", rezaba la información preliminar del caso.

Una vez concretado el abuso sexual, el sospechoso escapó del lugar y la víctima quedó tirada en el terreno baldío. Fueron los vecinos de esa zona quienes la auxiliaron, incluso una mujer le entregó unos pantalones para que se vistiera.