Clausuran laboratorios que producían medicamentos para leucemia.

El Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) lleva tres semanas consecutivas con clausuras preventivas de laboratorios farmacéuticos, que ya suman cuatro en ese lapso.

La medida publicada en el Boletín Oficial, es la inhibición de las actividades productivas de Laboratorios Aspen SA, con sede en la ciudad de Buenos Aires.

También, en el marco de la disposición 6788/25 de la Anmat, se ordenó el retiro del mercado de distintos lotes del producto “Tazadir”, que es Azacitidina de 100 miligramos liofilizada, que se usa por vía intravenosa para tratar la leucemia mieloide aguda y el síndrome mielodispásico, entre otras enfermedades

“La medida fue tomada luego de una inspección llevada a cabo en el laboratorio entre el 12 y el 25 de agosto, donde se detectaron dos deficiencias críticas y siete deficiencias mayores”, explicaron fuentes del Ministerio de Salud.

Además, concluyeron que las acciones correctivas y preventivas presentadas por el laboratorio “son insuficientes para mitigar el riesgo en el corto plazo”. Y agregaron que “el nivel de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación es ‘no aceptable’.

Laboratorios Aspen produce medicamentos para oncología, hematología, urología, nefrología, hepatología, neurología y neumonología.

La aceleración de los controles y medidas administrativas contra laboratorios farmacéuticos se dio a partir del cambio de autoridades en el Iname, cuando el 21 de agosto asumió Gastón Morán, y en paralelo a que la Anmat viene siendo investigada por su rol en el escándalo por el fentanilo contaminado.