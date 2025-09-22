Cuál fue la causa de muerte del joven que se subió a una montaña rusa en un parque de Universal

Un hombre que fue encontrado inconsciente después de subir a una montaña rusa en el parque más nuevo de Universal Orlando Resort murió por lesiones de impacto contundente.

La información fue brindada por Joshua Stephany, médico forense del área de Orlando. La autopsia determinó que la muerte fue un accidente.

La víctima de 30 años, fue hallado inconsciente después de subir a la montaña rusa en Epic Universe el miércoles, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en Orlando. Fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

En ese contexto, Dennis Speigel, director ejecutivo de International Theme Park Services, calificó la conclusión de la autopsia como “bastante impactante” y afirmó que planteaba más preguntas que respuestas.

“¿Fue la cabeza o el pecho? ¿Estaba golpeándose? ¿Estaba bien sentado en su asiento?”, dijo Speigel. “¿Fue un accidente causado por la máquina o por algo que él hizo?”

La montaña rusa involucrada fue Stardust Racers, informaron funcionarios de Universal en un comunicado. Se describe en el sitio web del resort como “una montaña rusa de doble lanzamiento impresionante que alcanza velocidades increíbles de hasta 100 km/h”.

“Estamos devastados por este trágico suceso y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del visitante”, dijo un portavoz de Universal Orlando Resorts en un comunicado. “Estamos cooperando plenamente con el Condado de Orange y con la investigación en curso. La atracción permanece cerrada”.

Tras la publicación de la autopsia, Universal dijo que no podía comentar más allá de su declaración anterior debido a la investigación en curso.

Universal abrió el parque en mayo. Cuenta con cinco áreas temáticas y un hotel de 500 habitaciones.