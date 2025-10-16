¿Cuántos salarios se necesitan para comprar una vivienda?

Un análisis del colegio de Martilleros bonaerenses, y la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, reveló que en el primer trimestre del 2025, el salario promedio formal en la provincia, fue de un millón quinientos mil pesos.

En función de ese valor, para adquirir una propiedad de 68 mil 300 dólares, un hogar debería destinar más de cinco años completos de ingresos, sin interrupción.

El informe, además revela que el 65% de las operaciones de compra venta en la provincia, corresponden a casas y departamentos, mientras que los terrenos representan el 21% del total.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En materia de alquileres, el 33 % de los contratos corresponde a departamentos, el 31% a casas, y el 16% a unidades temporarias. Estas últimas tienen una fuerte presencia en ciudades de la costa, como Mar del Plata y Necochea.

Además, el informe indica que el valor promedio del alquiler equivale al 36% del salario formal lo que coloca a muchos hogares en el límite recomendado a nivel mundial.

Por otro lado, distritos como Necochea, Dolores y Mercedes, resulta mucho más accesible obtener una vivienda.

Mientras que en La Plata y Lomas de Zamora, se requieren entre 82 y 95 salarios. Y en San Isidro, el número asciende a 228, el más alto de la provincia.