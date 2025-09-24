Detienen a un menor por robar tres ramos de flores para su novia.

Un adolescente de 17 años fue aprehendido tras robar tres ramos de flores para regalárselos a su novia y, al intentar escapar corriendo, pasó justo frente a la seccional policial del Comando Norte, en Villa Elisa, por lo que fue atrapado por personal policial a pocas cuadras.

El hecho ocurrió en el cruce de Camino Centenario y Avenida Arana, uno de los puntos más transitados de la zona.

La acción del joven quien corría por la vereda con los ramos en una mano, fue advertida por policías, por lo que se desató una inmediata persecución.

El adolescente avanzó corriendo por la vereda del Camino Centenario hacia la calle 420, mientras un patrullero lo seguía de cerca. Finalmente, el joven fue aprehendido a pocas cuadras y trasladado bajo custodia, quedando imputado por el delito de "Hurto".

En cuanto a las flores, fueron incautadas y luego devueltas al comerciante que las había ofrecido a la venta.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Menores de La Plata, que seguirá con el caso.