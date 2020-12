Diputados: la nueva fórmula de la movilidad jubilatoria

En un Congreso movilizado por el tratamiento de la ley del aborto legal en el Senado, en Diputados se discute la nueva fórmula previsional de los jubilados. El inicio de la jornada se postergó por un tránsito que amenazó con la llegada de varios diputados.

El especialista en Derecho del Trabajo, Juan Pablo Chiesa, explicó y dio su punto de vista a Reperfilar sobre una fórmula que la considera como “la tercera”, con respecto a las jubilaciones: “ La fórmula propuesta por el oficialismo es un mix entre los salarios registrados en blanco, que los mide el Ministerio de Trabajo y la recaudación de ANSES. Con ella, mediante la Ley de Fondo de Garantías de Sustentabilidad que ayer se reglamentó, no habría inconvenientes porque se está engordando las joyas del abuelo, como le decimos, lo que sería la recaudación que tiene el órgano de seguridad social. El otro mix que tiene que medir es no sólo los salarios en blanco, sino los salarios no remunerativos, los que están en negro, que mide el INDEC mediante el índice de precio al consumidor”.

En vivo | Diputados trata la nueva fórmula de movilidad jubilatoria

En Argentina, asegura Chiesa, tenemos un 45 por ciento de clandestinidad laboral. “Debe ser medido a la hora de poder elevar, en este caso, las jubilaciones en sí, más que nada las mínimas, para que fallen por el ascensor y los precios por la escalera”, expresó.

Además se refirió a la fórmula de Mauricio Macri: “Medía una variable que es la inflación por índice de precios, ningún país desarrollado maneja una movilidad jubilatoria teniendo como base eso. Por ese motivo, han quitado el índice de inflación y han colocado el de trabajo en blanco, pero también el trabajo en negro porque el problema de la Argentina es el empleo no registrado y el problema no son las leyes como la de Empleo o la de Antievasión, el problema lo tiene la operatividad”.

El especialista en Derecho del Trabajo se muestra positivo si hoy se aprueba la ley: “Para marzo el próximo implemento de las jubilaciones se espera un 13 por ciento, un camino para que en 2021 se deje de ajustar a las jubilados y que ellos puedan ganarle al poder de compra para el 2022 tener una jubilación digna. Si cada gobierno que asume va a meter la mano y va a cambiar la fórmula jubilatoria estamos en problemas”.