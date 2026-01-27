El café tostado podría ayudar contra la diabetes, según un estudio.

Un estudio reveló que el café tostado podría tener propiedades que podría ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre.

La investigación, liderada por Minghua Qiu del Instituto de Botánica de Kunming, de la Academia China de Ciencias, se publicó en la revista Beverage Plant Research, y demostró que varios compuestos en el café inhiben la a-glucosidasa, una enzima crucial en la digestión de carbohidratos.

Las conclusiones de este estudio abren nuevas oportunidades para desarrollar alimentos funcionales o nutracéuticos a base de café que ayuden a controlar la glucosa y a gestionar la diabetes.

Además, el enfoque de bajo uso de solventes y alta precisión podría aplicarse a otras fuentes alimenticias complejas para descubrir rápidamente compuestos relacionados con la salud.

En ese contexto, investigaciones futuras se centrarán en probar los efectos biológicos de los nuevos diterpenos y evaluar su seguridad y eficacia in vivo.