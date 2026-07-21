El prejuicio de las empresas con los trabajadores mayores.

Según un estudio para el 2030, la cifra de personas mayores a 65 años alcanzará los 1.200 millones a nivel mundial. En el ámbito laboral hay algunas brechas que no están siendo abordadas.

Todavía hay prejuicios en algunas empresas a la hora de contratar a personas mayores de 55 años. Sin embargo, en cuanto a la productividad, los trabajadores mayores sufren menos accidentes ya que tienen más experiencia, de esta forma se cae el mito del riesgo que se que corre al contratarlos.

Una empresa con un 10% de empleados de más de 50 años es un 1,1% más productiva. En los ámbitos laborales, cada vez son más las personas que trabajan hasta principios de los 70, muchas veces en trabajos informales, número que no se refleja en las estadísticas oficiales.

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Después de la jubilación, los hombres vuelven al mercado laboral de forma full time, mientras que las mujeres lo hacen a tiempo parcial. Trabajar de forma autónoma, en muchos casos, es una forma de reincorporarse al mercado laboral.

Por otra parte, la razón por la cual las personas mayores dejan sus trabajos antes de la edad jubilatoria es el deterioro de la salud.

El informe agrega que en Argentina, donde las personas trabajan pero no tienen un salario o beneficio, esta brecha se amplifica, en tanto que a nivel global, el 68% de las personas de 65 años trabaja de manera informal.

