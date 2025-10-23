Elecciones 26 de octubre: el peronismo espera imponerse en 12 provincias.

De cara a las elecciones que se realizan el próximo 26 de octubre, las fuerzas políticas analizan su poder en las urnas en las distintas provincias a lo largo y ancho del país.

¿Cuáles son las provincias en las que el peronismo espera victorias? Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Formosa, La Pampa, San Luis, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Las derrotas serían en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, Salta, Misiones, Corrientes, San Juan y Jujuy. Los comicios de Santa Cruz y Neuquén aparecen como apuestas por un escenario parejo.

En Buenos Aires, donde se elegirán 35 diputados, se anticipa una victoria amplia del peronismo sobre la lista de La Libertad Avanza, encabezada por Diego Santilli, mientras que en Santa Fe la disputa sería más ajustada. En provincias como Catamarca y La Rioja, el PJ proyecta imponerse con márgenes de entre 10 y 12 puntos, según fuentes locales.

Entre las derrotas, se destacan la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Salta, Misiones, Corrientes, San Juan y Jujuy. Los escenarios de paridad se ubican en Santa Cruz y Neuquén, donde las encuestas reflejan una competencia ajustada entre distintas listas peronistas y fuerzas locales.