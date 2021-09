Denunció a un ministro de Tucumán y exige la intervención de Gómez Alcorta

La designación de Juan Manzur como nuevo Jefe de Gabinete trajo el malestar por las denuncias de abuso que carga en su contra. No obstante, no la única autoridad que fue denunciada en Tucumán por hechos de esta naturaleza. Ahora un grupo de mujeres de la provincia del norte del país envió una carta documento dirigida a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, donde se exige una intervención por reiterados casos de abuso de distintos funcionarios públicos.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Erika Juárez, una de las presuntas víctimas de acoso, quien habló sobre el caso de abuso que sufrió por parte del titular de la cartera Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila y que espera la ayuda de la ministra Gómez Alcorta.

“Me costó mucho denunciarlo, me devastó la situación”, aseguró Juárez, quien luego completó: “Este hombre me acosó sexualmente hablando de mi cuerpo, apagándome el aire acondicionado para que me saque el saco y haciéndome escenas de celos”. En esa misma línea, la entrevistada aseguró que el maltrato fue público y que la amenazó con despedirla si no tenía relaciones sexuales con él.

“Estuve institucionalmente abandonada, le estoy pidiendo a la ministra que intervenga porque el sigue trabajando como si nada y cobrando más de medio millón de pesos por mes”, disparó la contadora. “Mientras nos daban capacitaciones de la Ley Micaela, él me seguía abusando”, contó la entrevistada.

Finalmente, Juárez afirmó que el denunciado dirige el ministerio con miedo y que por eso pidió ayuda a nivel nacional.