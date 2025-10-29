Famoso futbolista ofrece una recompensa de 10.000 dólares para encontrar a su perrita perdida

El futbolista galés de los Pumas de la UNAM en México, Aaron Ramsey, ofrece una recompensa de 10 mil dólares para encontrar a su perrita Halo, una beagle de 10 años, que desapareció el pasado 9 de octubre en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. El caso conmueve a la comunidad mexicana.

A través de sus redes sociales, Ramsey hizo varios pedidos para dar con el paradero de su mascota. Incluso ofreció una seductora recompensa por cualquier información que permita encontrarla.

“Por favor, ayúdanos a encontrar a Halo. Se perdió en San Miguel de Allende, en las inmediaciones de Hipsterrier, un albergue para perros. Se ofrece recompensa. ¡Toda información es valiosa, ayúdanos a que regrese con su familia!”, escribió el futbolista el 13 de octubre en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores.

Además, en sus redes, también detalló las circunstancias en las que su mascota desapareció. “Vista por última vez aquí, en estas instalaciones, 37814 San Ignacio, Guanajuato. Por favor, cualquier información que tengan, envíenme un mensaje”, publicó junto a un mapa de la zona.

El 17 de octubre, el futbolista insistió: “Si tienes alguna novedad sobre nuestra Halo, no dudes en contactarnos. Habrá una gran recompensa por encontrarla. Todos estamos rezando para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros”. Días después, publicó una imagen en blanco y negro sosteniendo a la perrita, con una frase breve y conmovedora: “Lo que haría por abrazarte por última vez, Halo”.

La esposa del futbolista también se hizo eco de la noticia, y escribió en redes: “Aún no hemos encontrado a Halo. No creo que alguna vez lo logremos. Tenemos serias preguntas sobre lo que pasó y tememos no obtener nunca respuestas”.