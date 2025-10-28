Desaparición de Paula Perassi: aumentan a 40 millones de pesos la recompensa por datos

El gobierno de Santa Fe aumentó la recompensa a 40 millones de pesos para quien aporte datos sobre el paradero de Paula Perassi.

La desaparición de Perassi, ocurrió el 18 de septiembre de 2011, y sigue abierta después del juicio que terminó con la condena a su amante y a la esposa del imputado en San Lorenzo, Roxana Michl. Después de la sentencia contra dos de las nueve personas acusadas, la Fiscalía Regional de Rosario quedó a cargo de determinar qué le ocurrió a la víctima. Gabriel Strumia fue declarado culpable de privación ilegítima de la libertad coactiva de la mujer de 34 años con la que tenía una relación extramatrimonial. A casi una década y media de la denuncia, la búsqueda del cuerpo continúa activa.

En ese marco, esta semana se fijó una nueva recompensa con un aumento del 25 por ciento en comparación al monto anterior. La cifra actual está entre las más altas dentro del programa estatal para impulsar investigaciones judiciales en el fuero provincial y federal.

El delito por el que condenaron al empresario sanlorencino y a su esposa se considera agravado porque Perassi llevaba seis semanas embarazada cuando fue vista por última vez. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe confirmó el fallo de segunda instancia y convalidó la hipótesis de un plan para obligarla a someterse a un aborto desde el día que se fue de su casa, el 18 de septiembre de 2011.

Después de una investigación plagada de irregularidades y un proceso con múltiples demoras, el juicio por la desaparición concluyó el 2 de mayo de 2019 con la absolución de las nueve personas imputadas, incluidos cinco policías de la Unidad Regional XVII. Seis meses después, la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario revocó parcialmente el fallo y le aplicó a Strumia una pena de 17 años de prisión. Su esposa recibió una sanción menor de seis años y seis meses como partícipe secundaria.

Pese a las condenas y del extenso proceso judicial, el destino de Paula Perassi sigue siendo un misterio, por ello el gobierno santafesino aumentó la recompensa.