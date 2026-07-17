Furor por la final Argentina y España: cuánto cuesta viajar a ver el partido

Viajar desde Argentina a Nueva York para ver la final entre Argentina y España tiene un costo bastante "salado". Por un lado los que se encuentran en Estados Unidos tienen que movilizarse hasta Nueva York, aquellos la tienen un poco más sencilla.

Sin embargo, hay algunas aerolíneas, incluso aerolíneas argentinas, que tiene previsto viajes para este viernes y sábado en un vuelo "charter", ya que Aerolíneas no tiene hoy la ruta operativa con Nueva York.

Final Argentina y España: cuánto cuesta viajar a ver el partido

Entre 7 mil y cuarenta mil dólares en promedio, según las entradas que se consigan y también los pasajes aéreos.

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Los vuelos van entre 5 y 15 mil dólares siempre condicionado a si por ejemplo se tiene una escala de por medio, pero también las entradas, los precios están prácticamente impagables, entre 30 y 40 mil dólares, es decir que si alguien quiere ir tranquilo a ver el partido final con un vuelo "charter", más los gastos ya internos en hoteles, y comida, tiene que contar por persona en promedio 50.000 dólares.