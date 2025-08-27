Internaron de urgencias a “La Chilindrina”: cómo sigue su salud.

La salud de María Antonieta de las Nieves, la famosa "Chilindrina" del Chavo del 8, preocupó a sus fanáticos, luego que se filtrara la información de que la actriz había sido hospitalizada por una crisis de ansiedad.

Según trascendió por una fuente anónima del entorno de María Antonieta, se supo que la artista había sido internada. "El miércoles (20/08) nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación, pero se fue de onda y se puso agresiva”, relató la fuente que pidió mantener su identidad en reserva.

Tras la filtración de la información, la hija de la artista se vio obligada a emitir un parte informativo.

¿Qué dice el comunicado?

Verónica Fernández, hija de María Antonieta de las Nieves, informó lo sucedido a su madre.

“Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”, aseguró, desestimando que se tratara de una crisis nerviosa. Actualmente, De las Nieves reside en un hogar, donde se recupera y permanece bajo observación médica.

La aclaración aportó tranquilidad a quienes siguen a la emblemática intérprete de la vecindad.