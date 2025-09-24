Un joven de 22 años irrumpió en su propio velorio, gritando “¡Estoy vivo!”, lo que provocó una gran confusión entre sus familiares y amigos, quienes estaban reunidos para despedirlo.

El insólito episodio ocurrió en Villa Carmela, en Tucumán. La confusión comenzó cuando un joven se arrojó debajo de un camión cerca del Puente Negro, en Alderetes, y el fiscal Carlos Sale caratuló el caso como "Homicidio culposo", aunque las primeras pericias apuntaron a un posible suicidio.

Al día siguiente, una mujer de Villa Carmela se presentó en la comisaría y, basándose en la ropa y características físicas, habría reconocido el cuerpo como el de su hijo. Con esa declaración, y sin realizar estudios de ADN ni huellas dactilares, la Justicia autorizó la entrega del cuerpo a la familia.

El velorio se organizó en su casa, y la familia, profundamente conmovida, despedía al supuesto joven hasta que la víctima irrumpió con una mezcla de alivio y asombro, y gritó: “¡Estoy vivo!”.

El joven explicó lo que había sucedido durante esos días que se había ausentado de su casa.

Por su parte, el fiscal Sale entrevistó al joven, y la Policía fue alertada de inmediato para investigar lo sucedido. Mientras tanto, los familiares celebraban el regreso de su ser querido, pero también quedaban con la preocupación de lo que implicaba la situación.

Por su parte, el cuerpo que se encontraba en el ataúd sigue sin ser identificado. El fiscal dispuso que el cadáver fuera trasladado nuevamente a la Morgue Judicial, donde permanece en espera de una identificación formal.