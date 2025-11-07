La vacuna del Covid baja la chance de problemas cardíacos en niños

El mayor estudio realizado sobre seguridad cardíaca infantil concluyó que los riesgos de miocarditis y pericarditis son considerablemente menores luego de vacunarse tras contraer Covid 19.

En ese marco, investigadores de la Unidad de Epidemiología Cardiovascular de la Fundación Británica del Corazón, en Reino Unido, hicieron una amplia comparación en uno de los grupos sobre los que más dudas plantea la inmunización: chicos y adolescentes.

Para el estudio, se tomó un universo de más de 13 millones de personas (de los cuales más de 6 millones habían tenido Covid o se habían vacunado) menores de 18 años, publicaron los resultados en la revista The Lancet.

El trabajo, dirigido por un equipo de University College London y de las universidades de Cambridge y de Edimburgo, determinó que quienes contraen COVID-19 presentan más eventos adversos vasculares e inflamatorios severos, riesgos que no aparecen tras la vacunación.