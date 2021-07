Miles de argentinos siguen varados en el extranjero luego de que el Gobierno decidiera cambiar la cantidad de ingresantes diarios al país para evitar, según argumentan desde el ejecutivo, el ingreso de la variante delta de coronavirus al país.

Vídeo | "Los cupos siguen siendo insuficientes", aseguró una varada en España

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Florencia López Serrot, médica argentina varada en España, quien habló sobre la dramática situación que están viviendo los varados en el extranjero.

“Vine en junio a ver a mi hija, a quien no pude ver durante la pandemia, y cuando me tocaba volver a la Argentina me cancelaron el vuelo 3 horas antes”, dijo López Serrot, quien luego completó: “Todavía hoy no tengo una fecha de regreso programada y la realidad es que los cupos eran para las personas que viajaban a partir del primero de julio”.

Qué medicamento es mejor tomar después de vacunarse contra el Covid-19

“Los cupos siguen siendo insuficientes y las listas de espera se cancelaron porque los vuelos están todos reservados”, disparó la entrevistada. “Me dirigí al consulado para ver que respuesta me daban y en la puerta había varios argentinos en la misma situación que no fueron atendidos”, aseveró la varada. Finalmente, López Serrot afirmó que el consulado decidió no atender al público.