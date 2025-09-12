Macabro hallazgo: reconocida jinete fue encontrada ahorcada después de celebrar su aniversario

La reconocida jinete, Abigail Garside, de 30 años, fue hallada sin vida en un parque público de Harrogate, North Yorkshire, apenas unas horas después de celebrar su primer aniversario de bodas.

Tras el macabro hallazgo, se abrió una investigación judicial. En ese marco, el forense principal, John Heath, indicó que la causa provisional de la muerte fue ahorcamiento. El hallazgo ocurrió en la mañana del 18 de agosto, cuando un transeúnte encontró el cuerpo de Garside en Montpellier Parade, en el centro de la ciudad.

La noche anterior, la deportista y su esposo, Samuel Garside, habían compartido en redes sociales imágenes desde un resort de lujo en Harrogate. “Día encantador celebrando nuestro primer aniversario de bodas con mi amor”, escribió Abigail en Instagram, acompañando una foto de ambos brindando en un jacuzzi.

Por su parte, Samuel, recordó el día de su boda con un mensaje: “¡Un año desde que te convertiste en mi esposa! Te amo cada día más, feliz aniversario”.

Garside era una figura reconocida en el mundo ecuestre británico. En 2019 alcanzó el primer lugar en el prestigioso Horse of the Year Show, consolidando una carrera que la convirtió en referente dentro de la doma clásica. Además, mantenía una fuerte presencia en redes sociales, donde compartía su pasión por los caballos y su estilo de vida.

La investigación judicial sobre la muerte de Garside permanece abierta. El informe forense presentado en la audiencia inicial estableció la causa provisional de muerte, pero el proceso continuará para esclarecer todos los detalles del caso.