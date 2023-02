Once años de la tragedia de Once: el estremecedor relato de la hija de una víctima

Familiares, sobrevivientes y amigos de víctimas de la tragedia de Once realizaron este miércoles un acto homenaje en el onceavo aniversario del accidente que demostró que la corrupción mata.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Vanesa Toledo, familiar de una víctima de la tragedia de Once, quien habló sobre su situación personal tras la pérdida de su madre en el accidente.

“Ese día me empezaron a llegar mensajes de que hubo un accidente en Once, como mi mamá no me contestaba ningún teléfono pensé que estaba en el tren”, dijo Toledo, quien luego completó: “Ella había estado en los accidentes anteriores en los que se prendieron fuego vagones”.

“Empecé a organizarme con familiares para encontrar a mi madre, la estuvimos buscando todo el día y la encontré en el Cementerio de la Chacarita entre los cuerpos de las víctimas”, disparó la entrevistada.

“Es muy difícil transmitir lo que sentimos, cuando voy a la estación de Once tengo que revivir las sensaciones de ese día”, aseveró la familiar de la víctima. “Mi mamá iba en el segundo vagón, murió en el momento por las hemorragias internas que le causó el accidente”, concluyó.