Pasaportes fallidos: ¿cómo identificar y detectar las fallas?

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) detectó una falla en miles de pasaportes argentinos por una tinta negra. Esto generó inconvenientes a ciudadanos en el exterior y dentro del país para poder viajar. Por ello, más de 200.000 documentos están bajo revisión, y se estima que entre 5.000 y 6.000 pasaportes podrían estar realmente afectados.

El origen del problema se remonta a una tinta negra de seguridad suministrada por un proveedor alemán, que abastece las máquinas de impresión de pasaportes desde hace 12 años.

Aunque las partidas defectuosas ya fueron retiradas, el riesgo existe, especialmente en los pasaportes tramitados en consulados argentinos en el exterior. No obstante, los pasaportes impresos en la Argentina con las mismas series también deben ser revisados, aunque el riesgo es menor.

En ese contexto, las autoridades nacionales implementaron un procedimiento para que los ciudadanos puedan verificar si su documento está afectado y en caso de ser así, poder hacer el reclamo.

El primer paso para identificar si un pasaporte podría estar afectado consiste en comprobar si el número del documento pertenece a los rangos de la serie AAL señalados por las autoridades:

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

En caso de que el número coincida, se recomienda gestionar la revisión, incluso si no se observan irregularidades a simple vista.

Entre los posibles indicios de un defecto, aunque la falla principal es invisible, se incluyen desgaste irregular, manchas, tinta borrosa o páginas mal alineadas.

Además, conviene verificar que el sello holográfico y la fotografía del titular estén completos y sin alteraciones, aunque estos elementos no permiten detectar la anomalía en la tinta.