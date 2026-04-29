Por ola de frío restringen la venta de GNC en el AMBA

La intensa ola de frío que afecta a gran parte del país obligó a tomar medidas excepcionales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se dispuso la restricción en la venta de Gas Natural Comprimido (GNC) para garantizar el abastecimiento en hogares, hospitales y servicios esenciales.

La decisión fue adoptada por las autoridades energéticas en coordinación con distribuidoras y transportistas de gas, ante el fuerte incremento en la demanda provocado por las bajas temperaturas. Según explicaron fuentes oficiales, el sistema opera al límite de su capacidad en los días de mayor consumo, por lo que se prioriza el suministro residencial.

La restricción afecta principalmente a estaciones de servicio con contratos interrumpibles, que son las primeras en sufrir cortes cuando la demanda alcanza niveles críticos. En algunos casos, la suspensión es total durante determinadas franjas horarias, mientras que en otros se limita el despacho para evitar un colapso del sistema.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde el sector de expendedores de combustibles advirtieron que la medida impacta de lleno en trabajadores que dependen del GNC, como taxistas y remiseros, quienes ya comenzaron a reportar complicaciones para cargar combustible y desarrollar sus actividades con normalidad.

En paralelo, el Gobierno no descarta extender o profundizar las restricciones si las condiciones climáticas se mantienen en los próximos días. El pronóstico anticipa temperaturas bajas persistentes, lo que mantendría elevada la demanda de gas en todo el país.

Especialistas del sector energético señalaron que estas situaciones suelen repetirse durante los picos de invierno, especialmente cuando coinciden con olas de frío intensas. También remarcaron la necesidad de avanzar en obras de infraestructura para ampliar la capacidad de transporte y almacenamiento, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad del sistema.

Mientras tanto, las autoridades recomendaron un uso responsable del gas en los hogares, con el fin de contribuir a sostener el abastecimiento en un contexto de alta exigencia.