¿Por qué prohibieron la pesca de merluza?

La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo dispuso una veda para la pesca de merluza en un sector de la Zona Común de Pesca del Río de la Plata entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026. ¿Cuál es el motivo de la medida? Mediante esta norma se busca proteger concentraciones de ejemplares juveniles de la especie.

La resolución también prohíbe el uso de artes de pesca de fondo dentro del área delimitada durante ese período.

Además, en ese mismo sector quedará restringida la utilización de redes de media agua durante la noche.

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La decisión se basa en estudios e investigaciones realizadas en forma conjunta por los equipos técnicos de ambos países. Los análisis detectaron la presencia de una zona con alta concentración de juveniles de merluza (Merluccius hubbsi), un recurso clave para la actividad pesquera del Atlántico sudoccidental.

Según indicó la comisión, la protección de estas áreas contribuye a la conservación del recurso y a su explotación sostenible en el largo plazo.

La normativa establece que el incumplimiento de la medida será considerado una infracción grave. La resolución fue comunicada a las cancillerías de la Argentina y de Uruguay y será publicada en el Boletín Oficial argentino y en el Diario Oficial uruguayo.