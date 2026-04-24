Pronostico del tiempo: vuelve el frío al AMBA

Tras varios días con temperaturas templadas e incluso registros por encima de lo habitual para esta época, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría experimentar un cambio en las condiciones del tiempo en los próximos días, con el regreso de marcas térmicas más acordes al otoño.

Según anticipan los pronósticos meteorológicos, un frente de aire frío avanzará desde el sur del país hacia el centro, lo que provocará un descenso gradual de las temperaturas, especialmente en las mínimas. Este cambio comenzaría a sentirse hacia el fin de semana, cuando los registros podrían ubicarse por debajo de los 10 grados durante las primeras horas del día.

Además del descenso térmico, no se descarta la presencia de lluvias aisladas o chaparrones, producto de la inestabilidad asociada al ingreso de esta masa de aire. Sin embargo, no se prevén fenómenos intensos ni alertas meteorológicas por el momento.

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Especialistas señalan que estas oscilaciones son habituales en esta época del año, caracterizada por la transición entre el calor residual del verano y el avance progresivo de condiciones más frías. De este modo, el “veranito” de los últimos días daría paso a jornadas más frescas y con mayor amplitud térmica.

En este contexto, recomiendan retomar el uso de abrigo, especialmente durante la mañana y la noche, y mantenerse informados a través de los reportes oficiales ante posibles cambios en el pronóstico.

Así, el otoño comienza a hacerse sentir con más fuerza en el AMBA, marcando el rumbo hacia temperaturas cada vez más bajas en las próximas semanas.