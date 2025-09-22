Qué se sabe del puma suelto .en Pilar: crece el alerta y la preocupación

Un puma suelto, que fue detectado por las cámaras de seguridad del country Los Jazmines, ubicado en Pilar del Este, generó alerta y preocupación en el barrio.

El último avistamiento fue la semana pasada en horario nocturno, cuando las cámaras de seguridad del country Los Jazmines registraron la presencia de un puma merodeando el perímetro.

El hallazgo desató el temor entre las más de 1400 familias que residen en el barrio privado. En ese contexto, una vecina contó que vio al animal en la copa de un pino, un árbol común en la zona.

Ante la presencia del felino, el barrio privado prohibió la realización de trabajos de jardinería, el paseo de mascotas y la circulación en las calles internas. En el caso del personal doméstico, se dispuso que los residentes deben recogerlos y llevarlos en vehículo hasta la entrada del barrio privado.

La búsqueda del puma se mantiene activa. Además de los puestos de vigilancia, se utilizan cámaras térmicas y drones para rastrear al animal.

Los Jazmines se ubica a ocho kilómetros de la autopista Panamericana, en un entorno agreste y rural. Esta característica favorece la aparición de especies como el puma.