Quién es el esquiador que murió en un accidente

El esquiador italiano Matteo Franzoso, de 25 años, falleció en Santiago de Chile, dos días después de haber sufrido una caída que le provocó un traumatismo craneal y un edema cerebral.

El joven que hubiera cumplido 26 años este mismo 16 de septiembre y que preparaba su participación en los próximos Juegos de Milano-Cortina 2026, salió despedido tras un mal salto fuera del circuito y chocó con una valla a 7 metros del trazado.

"Matteo Franzoso falleció en una clínica de Santiago de Chile. El atleta italiano de 25 años, una de as grandes promesas del esquí alpino, no se recuperó de las consecuencias de una lesión en la cabeza y el consiguiente edema cerebral, que se produjo tras una caída el sábado durante un entrenamiento en la pista de La Parva, a 50 km de la capital chilena", informó la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI).

Franzoso fue ingresado de inmediato en la unidad de cuidados intensivos de un hospital chileno y se le indujo un coma farmacológico. Sin embargo, el cuerpo de no resistió los daños causados por el traumatismo.

Una valiosa promesa en el mundo del esqui

Franzoso fue cuarto en descenso en los Campeonatos Mundiales Junior de Narvik, en 2020. Había debutado en la Copa de Europa el 13 de diciembre de 2017 y su primera y única victoria en el circuito se remonta al supergigante del 29 de noviembre de 2021 en Zinal, Suiza.

En la misma temporada, Franzoso debutó en la Copa del Mundo el 17 de diciembre, en el supergigante de Val Gardena.

El italiano participó en diecisiete ocasiones en el circuito principal (11 supergigantes y 6 descensos), en las que su mejor resultado fue el puesto 28 en el supergigante de Cortina d'Ampezzo.