Quién es “El Pelón“, un peligroso delincuente atrapado en Uruguay

“El Pelón“, un peligroso delincuente intensamente buscado acusado del asesinato de tres personas en las últimas semanas, fue detenido en Uruguay cuando intentó evadir un control policial.

Tras una intensa persecución, el delincuente fue detenido a 80 kilómetros de Montevideo. Se trata de José Carlos Machado, apodado “El Pelón”, quien una vez arrestado fue trasladado a Florida, la ciudad más cercana de donde fue detenido.

El criminal fue capturado tras un trabajo de policía de Maldonado, Canelones y la Policía Caminera, que fue la que finalmente lo detuvo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, la moto en la que circulaba fue incautada y se comprobó que estaba denunciada como robada. Además, también se le retuvo el arma que llevaba. Una de las hipótesis que maneja la Policía es que el delincuente y su compañero iban a cometer otro ilícito.

El Pelón era buscado por el asesinato de una enfermera de 26 años en el balneario Playa Verde (Maldonado), en el marco de un intento de robo. A la víctima le dieron dos disparos en el pecho. También está vinculado al asesinato de un hombre de 33 años en Colonia Nicolich (Canelones), que ocurrió el 8 de septiembre. Otro crimen por el que está acusado ocurrió el 13 de septiembre en el barrio Estadio de Pando (Canelones), donde asesinó a un hombre de 31 años.

No obstante, siento menor de edad El Pelón había matado a tres personas. El primer asesinato lo cometió en 2010, cuando mató a un comerciante. La Justicia dispuso entonces que fuera internado en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en un régimen de semi-libertad, sin embargo en una transitoria cometió el segundo homicidio. Tras cometer ese asesinato, pasó a un régimen de privación absoluta de libertad. Pero tras 60 días de internación provisoria, recuperó su libertad. Y a los cuatro días, cometió el tercer asesinato.