Quién es la mujer que apareció muerta en el basural

El cadáver de una mujer fue encontrado en un basural de Neuquén. En el marco de la conmoción que generó el macabro hallazgo, se logró identificar y pertenece a Ángela Gladis Díaz, una joven de 23 años que vivía en un contexto de extrema vulnerabilidad. El caso es investigado por la Fiscalía como femicidio.

El cuerpo fue hallado el pasado 18 de septiembre en una cantera a unos 300 metros del ingreso al predio de BASAA Constructora, en un sector de difícil acceso utilizado principalmente por vehículos y maquinaria de construcción.

La identificación de la víctima se logró tras un exhaustivo análisis forense en la morgue judicial. Inicialmente, la autopsia no había permitido identificar el cuerpo debido a su estado.

El caso es investigado por las autoridades como femicidio. Según se precisó, se estima que la muerte ocurrió entre 5 y 10 días antes del hallazgo. La mecánica por la cual sufrió un golpe letal en su cabeza, aún no fue precisada.

Por su parte, el gobierno provincial emitió un comunicado oficial expresando su acompañamiento integral a la familia de la víctima y su compromiso para lograr un rápido esclarecimiento del hecho.

Luego de que se conociera su identidad, muchos allegados la despidieron con total dolor y pidieron justicia. Un amigo muy cercano escribió: "Que en paz descanses hermanita. Te quitaron la vida y te dejaron en el basural como si fueras una basura y no te merecías esto Ángela, tu nene y tu nena te necesitan".

El usuario que era cercano a la joven agradeció los "momentos" compartidos en vida y expresó: "Fuiste una gran amiga me ayudaste mucho sin conocerme y tu familia junto con vos son un tesoro en mi vida".