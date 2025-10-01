Rosario: así usaron una pistola Taser por primera vez

La Policía de Santa Fe utilizó por primera vez la pistola Taser contra un civil, durante un operativo por violencia de género.

El hecho ocurrió en Ovidio Lagos al 8.500 de Rosario donde la víctima se descompensó y, al llegar al lugar, su hermana comenzó a forcejear con los dos agentes que estaban a cargo del procedimiento.

En ese contexto, la suboficial Juana Rodríguez decidió desenfundar la pistola y aplicarle una descarga eléctrica que rápidamente inmovilizó a la mujer.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Estábamos en el lugar cuando se descompensó el femenino -la víctima-. Junto a otra compañera la asistimos a la espera del Sies. Ahí fue cuando llegó la femenino que dice ser la hermana de la víctima, sin cruzar palabras se acerca hacia a mis otros compañeros y de la nada empieza a golpear al móvil. Tratan de calmarla y ella empieza a agredirlos físicamente. Ahí es cuando yo visualizo eso y me voy acercando dando la voz de alto”, recordó la suboficial, según consignó el medio local Rosario3.

Ante la negativa de la mujer al pedido de que deponga su actitud, la agente hizo uso de la Taser.

Por protocolo, toda la escena quedó filmada por la bodycam que tienen todos los agentes policiales y que se activan cuando se enciende la Taser.

Una vez finalizado el procedimiento y con la mujer ya esposada, esta fue atendida en el lugar por el Sies y también evaluada por el médico policial quien constató que se encontraba en buen estado.