Rescatan a 30 aves de corral en una vivienda

En el marco de un operativo que se realizó en un domicilio situado en un barrio de la ciudad de Corrientes, se rescataron 30 aves de corral que se hallaban en pésimas condiciones. Sin embargo, no se informaron sobre detenciones.

El operativo se concretó el sábado y estuvo a cargo de efectivos de la comisaría 17.ª, junto con la Priar de la capital y personal de la Dirección General de Promoción de Derechos y Bienestar Animal de la Municipalidad de Corrientes, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación.

Tras el operativo, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Maltrato Animal, y las autoridades coordinaron un allanamiento que concluyó con el retiro inmediato de las aves afectadas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El procedimiento en conjunto realizado el sábado en la ciudad de Corrientes permitió rescatar 30 aves de corral que se encontraban en condiciones de evidente maltrato. Los animales, hallados en una vivienda de la capital provincial, presentaban signos de desnutrición y ausencia de cuidados básicos.

El operativo se realizó tras recibir denuncias sobre posibles casos de abuso animal en la vivienda intervenida.

Los 30 ejemplares fueron trasladados a instalaciones adecuadas para recibir atención veterinaria y recuperación. La Unidad Fiscal de Investigación supervisó la diligencia, asegurando el cumplimiento de las normativas sobre tenencia responsable y bienestar animal.

Actualmente, los investigadores continúan recabando datos y testimonios para determinar responsabilidades y establecer los próximos pasos en la causa. Hasta el momento no hubo detenidos.