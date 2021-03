Adolfo Rubinstein: "Un retorno a la fase 1 es política y socialmente poco viable"

Este viernes 19 se cumple un año del anuncio de la cuarentena en el país, la cual estaría entre las más largas del mundo. Ahora en vísperas de una segunda ola de Covid-19 y con una vacunación demorada por el faltante de vacunas, la Argentina se encuentra en una situación delicada desde lo sanitario.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud durante la gestión de Mauricio Macri, quien habló sobre el avance del plan de vacunación en el país, la posibilidad de la vuelta a una fase 1 y la estrategia que tendría que tomar el Gobierno para combatir la pandemia.

Vídeo | Rubinstein: "Un retorno a la fase 1 es política y socialmente poco viable"

“Hay serias dificultades que ponen en peligro el plan de vacunación”, dijo Rubinstein, quien luego completó: “El virus está fuera del control del Gobierno pero la cuarentena eterna si fue una decisión del Gobierno como también es su responsabilidad avanzar con el plan de vacunación en el país”. Asimismo, el ex funcionario afirmó que hay que reforzar las campañas de comunicación para que la gente “no se relaje” a la hora de cuidarse.

“Habrá que aumentar los testeos porque es la estrategia con mayor rédito y que está al alcance del Gobierno”, dijo el especialista, quien luego pidió que haya más secuenciación genómica para detectar nuevas variantes del virus en el país. “Creo que no hay consenso para una nueva cuarentena ya que no se calibró la duración y las características del aislamiento en el transcurso del año pasado”, disparó el ex secretario de Salud.

La cadena nacional de las vacunas

“Volver a fase 1 inclusive en el peor de los contextos va a ser poco viable política y socialmente porque la gente no lo va a cumplir”, dijo el entrevistado.

Por último, Rubinstein habló sobre los dichos de Macri, quien dijo que de ser el presidente habría una mayor cantidad de vacunas en el país: “Hay un gran historial de incumplimiento que hace que los acuerdos de compra anticipada sean poco viables. Además, hubo un gran nivel de improvisación por parte del Gobierno nacional con respecto a las vacunas”.