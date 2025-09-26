Sacrificarán 400 avestruces por temor a la gripe aviar

Más de 400 avestruces de la granja Universal Ostrich Farms en Canadá serán sacrificados por temor ante un posible brote de gripe aviar H5N1. La medida ordenada por las autoridades encendió una polémica en la localidad de Edgewood, provincia de British Columbia, donde se encuentra la granja.

¿Qué argumentan las autoridades?

En el mes de mayo la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos emitió una orden para sacrificar la totalidad de las aves en Universal Ostrich Farms.

Las autoridades de Edgewood justificaron la medida porque consideraron que la presencia de gripe aviar representaba una amenaza, no solo para otras especies avícolas, sino también para la industria avícola y potencialmente para los seres humanos.

De acuerdo a lo argumentado, la medida responde a una batería de recomendaciones internacionales llevadas adelante para frenar la propagación de la gripe aviar, como lo estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según reportó The Guardian, 69 aves de la granja murieron por una enfermedad que se cree similar a la gripe. Aunque la orden de sacrificio pretendía frenar una posible expansión del virus, la situación adquirió una dimensión nacional e internacional.

Por su parte, los propietarios de la granja como los manifestantes argumentaron que desde el 15 de enero de 2025 no se reportó ninguna muerte nueva en el rebaño. Estos alegaron que la mayoría sobreviviente aparenta estar sana o recuperada, por lo que el grupo habría desarrollado al menos una inmunidad parcial contra el H5N1.