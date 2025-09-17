Se arrojó de un cuarto piso para quitarse la vida, y mató a una jubilada de 83 años

Un hombre de 70 años se arrojó desde un cuarto piso con intención de quitarse la vida, pero terminó cayendo sobre una mujer de 83 años, quien falleció a causa del impacto. Ocurrió el domingo pasado en la localidad de Milán.

Testigos alertaron a la Policía y a los servicios de emergencia tras escuchar el fuerte golpe.

Según informaron las autoridades, el hombre sobrevivió y fue trasladado a un hospital, donde permanece internado fuera de peligro. Aún así quedó imputado por homicidio.

En un primer momento, se había pensado que ambos eran pareja y que se trataba de un doble intento de suicidio, pero la investigación policial confirmó que no existía relación entre ellos. La mujer se encontraba en el lugar por una desafortunada casualidad y fue aplastada ante la caída del hombre.

La víctima quedó tendida en el patio interno del edificio, y los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento. Los equipos de emergencia intentaron maniobras de reanimación, pero todos los esfuerzos fueron infructuosos ante la violencia del golpe, informaron fuentes citadas por ABC.

No obstante, la policía trabaja para reconstruir con exactitud la secuencia de los hechos, aclarando cualquier aspecto dudoso en torno a la caída y las circunstancias que la rodearon.