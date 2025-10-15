Se esperan altas temperaturas para esta semana de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que se viene la primera ola de calor durante esta primavera, con temperaturas que llegarán hasta los 38°.
Sin embargo, el organismo adelantó que una vez que pasen las altas temperaturas, volverán las tormentas severas y una posible caída de granizo a distintos sectores del país.
A partir del miércoles, se espera un marcado ascenso de las temperaturas en gran parte del país, con máximas que alcanzarán los 37° en algunas regiones.
¿Cuál será el área más afectada? especialmente las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Misiones, Córdoba y San Juan.
Por su parte, el jueves, el calor se intensificará aún más, con valores que podrían llegar hasta los 38° en el este de Jujuy y el oeste de Formosa. En el resto de las provincias mencionadas, el termómetro se mantendrá por encima de los 30 °C, consolidando la ola de calor que dominará la región durante gran parte de la semana.
Se espera que durante el jueves y el sábado por la tarde, llegarán las tormentas a varias de las provincias que padecieron las altas temperaturas.
Las lluvias, en algunos casos acompañadas de granizo y fuertes ráfagas, afectarán principalmente a Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes, Misiones, el norte de Santa Fe, Córdoba y el noreste de San Luis.