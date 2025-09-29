Se hizo una cirugía y le dejaron un tubo en el cuerpo

Un paciente fue sometido a una cirugía y le dejaron un tubo en el cuerpo. Ante ese escenario, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín ordenó que la clínica "La Pequeña Familia" y su aseguradora deberán pagarle una indemnización.

En la resolución que ordenó la Justicia, explicó que se trataba de un drenaje que se rompió durante una operación en la próstata, por lo que ese pedazo de tubo quedó en el cuerpo del hombre.

Cabe destacar, que el incidente no se debió a una mala praxis del médico, sino por la deficiencia en el servicio postoperatorio de la clínica.

El damnificado fue un jubilado de 59 años que se había sometido a la cirugía y, de la cual, se le debía retirar el tubo de drenaje a las 48 horas. Sin embargo, durante la extracción, el artefacto se rompió y un fragmento quedó olvidado en su cuerpo.

"Lo que generó un fuerte impacto emocional y complicaciones en su tratamiento posterior", explicaron familiares de la víctima, debido a que sufrió un cuadro de ansiedad y angustia, tras lo ocurrido.