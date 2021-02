"Sentimos mucho miedo y tememos represalias", dijo la amiga de Úrsula Bahillo

Conmoción en Rojas. El oficial Matías Martínez habría asesinado a puñaladas a su ex novia, Úrsula Bahillo. El policía se encontraba con licencia psiquiátrica desde septiembre del 2020. La joven había realizado múltiples denuncias contra su ex pareja, las cuales no sirvieron para evitar el trágico desenlace. A raíz de esto, se realizó una poblada en la localidad bonaerense pidiendo justicia por el femicidio de Bahillo.

Entrevista a Milagros, amiga de Úrsula Bahillo

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Milagros, una de las amigas de Úrsula Bahillo, quien habló sobre los antecedentes de violencia del presunto femicida y la complicidad policial con Martínez.

“La semana pasada, Úrsula comenzó a escracharlo por redes sociales y ahí nos dimos cuenta de que sufría un hostigamiento por parte de Martínez”, dijo Milagros, quien luego aseguró que el viernes pasado el oficial la acosó en un bar en reiteradas oportunidades y violó la perimetral.

El mensaje que Úrsula Bahillo le mandó a su amiga antes de ser asesinada

Asimismo, la joven afirmó que luego de realizar una denuncia en la comisaría de la mujer por la violación de la perimetral no apresaron a Martínez.

Luego, la amiga de la víctima dijo que el oficial de la policía bonaerense ya tenía antecedentes de violencia y que la policía local blindaba sus actos. “Sentimos mucho miedo y tenemos temor por posibles represalias”, concluyó Milagros.